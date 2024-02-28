Продвинувшись примерно на 900 метров на участке 2 км, подразделения взяли под контроль район вентиляционной шахты Трудовская

Российские вооруженные силы вчера смогли прорваться на Кураховском направлении, взяв под контроль территорию вентиляционного ствола шахты "Трудовская". Об этом сообщается в прессе, ссылающейся на российские источники.

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После успеха в Марьинке, российские войска продвигают свое наступление в Георгиевку и Красногоровку, находящиеся к Востоку от Марьинки. Вчера российские подразделения, движущиеся вдоль улицы Геологической, захватили контроль над районом вентиляционной шахты "Трудовская", который представляет собой промышленное предприятие, состоящее из вентиляционного ствола, большой трубы и пристроек. За один день продвижение в сторону Красногоровки составило около 900 метров на участке протяженностью 2 километра.

По информации, полученной из источников, на Кураховском направлении российские вооруженные силы захватили контроль над районом вентиляционного ствола шахты "Трудовская". Продвижение на участке шириной до 2 километров и глубиной до 900 метров.

После закрепления на новом рубеже, российские силы продолжили движение в сторону Красногоровки и в сторону каскада озер, расположенных немного на Север от шахты. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что штурмовые группы достигли окраин города и прошли в частном секторе в районе улицы Шевченко и вдоль улицы Школьной.

Также происходили атаки в окрестностях Георгиевки, но войска решили не нападать прямо на поселок, а просто обойти его с восточной стороны.