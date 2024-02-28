Согласно тестам, данная модель оказалась в разы быстрее конкурента от Intel

Компания Qualcomm представила видео, демонстрирующее, что ноутбук с Snapdragon X Elite значительно превосходит ноутбук на Intel Core Ultra 7 по производительности при работе с ИИ. В коротком видеоролике не названная модель ноутбука с Snapdragon X Elite и “новаторской” мощностью NPU в 45 Tops продемонстрировала возможности искусственного интеллекта. В рамках тестов проведенных Qualcomm, использовались встроенные процессоры, а не облачные вычисления.

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Задача создания изображения Summer Fruits была выполнена ноутбуком Snapdragon X Elite за 7,25 секунд, тогда как ноутбук Intel Core Ultra 7 выполнил ту же задачу за 22,26 секунды. Qualcomm продемонстрировала, что она была честна в использовании стабильного выпуска diffusion. На одном из скриншотов было продемонстрировано, что разработчики Snapdragon использовали оптимальную конфигурацию для чипа Intel, разделив обработку между процессором Meteor Lake, NPU и графическим процессором таким образом, чтобы версия 1.5 генератора изображений работала наиболее эффективно.

В тестах GIMP Qualcomm настроила две машины для генерации изображений с помощью искусственного интеллекта. На этот раз задача гласила: "Величественный лев, греется в лучах золотого послеполуденного солнца". Плагин искусственного интеллекта Snapdragon X Elite, использующий технологию Qualcomm AI Stack, заканчивает обработку задачи гораздо быстрее, чем плагин Intel OpenVINO. Qualcomm утверждает, что эта демонстрация показывает способность их чипа превзойти конкурента x86, генерируя в 10 раз больше изображений за тот же период времени.

Неудивительно, что предстоящий чип Qualcomm так впечатляюще обходит конкурентов в тестах NPU. Snapdragon X Elite официально заявляет, что его максимальная мощность для рабочих нагрузок искусственного интеллекта составляет 45 Tops, тогда как в официальных материалах Intel говорится о максимальной мощности 34 Tops для серии Core Ultra.