По мнению экспертов, американская армия готовится к возможному столкновению с Китаем и Россией

Американский журнал The National Interest выложил работу, посвященную оружию, которое будет использовано американскими войсками в будущих крупномасштабных конфликтах. Основными видами вооружений упоминаются легкие танки M10 Booker, боевые машины пехоты XM30 и роботизированные безэкипажные машины.

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Армия Соединённых Штатов в настоящее время проводит крупную модернизацию, чтобы подготовиться к новым вызовам современной войны и быть способной противостоять странам-соперницам, в основном речь идёт о Китайской Народной Республике и Российской Федерации. Журнал отмечает, что американская армия смещается от тактики борьбы с повстанцами, которую она применяла в последние десятилетия, и уделяет больше внимания возможности ведения крупномасштабных военных операций против серьёзных национальных противников.

Легкие танки M10 Booker нужны для помощи пехотным подразделениям и создания проходимой дороги для них в бою. Они имеют 105-миллиметровое орудие, а также 12,7 и 7.62-миллиметровые пулеметы. При весе в 40 тонн танк M10 Booker может разгоняться до 72 километров в час. Что касается БМП будущего - XM30, то они пока в активной фазе разработки и, по мнению аналитиков, смогут встать на замену устаревающей боевую машине M2 Bradley. Помимо этого, американская армия также разрабатывает безэкипажные роботизированные машины Robotic Combat Vehicle (RCV), которые будут поддерживать в бою пилотируемую технику и собирать разведывательные данные.

Год назад другой журнал, посвященный военной тематике 19FortyFive сообщал, что легкие танки M10 Booker могут быть переданы армии Соединённых Штатов Америки уже в текущем году.