Компанию обвиняли в экономическом шпионаже и других уголовных преступлениях

С китайского производителя микросхем - компании Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. - были сняты обвинения в экономическом шпионаже и других уголовных преступлениях. Это произошло после действий Министерства юстиции США, направленных на пресечение кражи интеллектуальной собственности со стороны Китая.

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Окружной судья США Максин М. Чесни в городе Сан-Франциско признала компанию невиновной в суде без присяжных через пять лет после того, как Министерство торговли включило ее в черный список как угрозу национальной безопасности. Чесни пришла к выводу, что прокуратуре США не удалось доказать, что спонсируемая государством китайская компания незаконно получила конфиденциальные данные американского производителя микросхем памяти Micron Technology Inc., которые, предположительно, проходили через тайваньскую фирму United Microelectronics Corp. в рамках сделки с Fujian Jinhua. United Microelectronics Corp. оказывала содействие Министерству юстиции в его деле против компании Fujian Jinhua после ее признания в 2020 году виновной в краже коммерческой тайны и уплаты штрафа в размере 60 миллионов долларов.

Если бы компания Fujian Jinhua была признана виновной, ей была бы грозил не только штраф, но и возможное решение о конфискации микросхем и доходов, полученных от предполагаемо украденной технологии, согласно заявлению Министерства юстиции, которое было представлено при возбуждении дела.

В заявлении Micron было указано, что они и Fujian Jinhua ранее достигли соглашения, в рамках которого обе стороны отказались от претензий друг к другу. Это включает гражданский иск, поданный американской компанией за год до того, как Министерство юстиции предъявило уголовные обвинения против китайской фирмы.