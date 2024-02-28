Все сотрудники с данного проекта будут работать над развитием ИИ и гарнитуры смешанной реальности

Apple Inc. приняла решение отказаться от идеи разработки беспилотных автомобилей, что означает упущение потенциала миллиардного дохода и завершение мечты о создании "совершенного мобильного устройства". Тем не менее, компания надеется, что другие амбициозные проекты, такие как генеративный искусственный интеллект и гарнитуры смешанной реальности, смогут компенсировать эту потерю.

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Во вторник Apple достигла важного рубежа, объявив сотрудникам о закрытии проекта Car и направлении части команды на работу над искусственным интеллектом. Принятие этого решения являлось результатом продолжительной серии обсуждений между высшими руководителями. Главный операционный директор Джефф Уильямс и руководитель проекта Кевин Линч объявили эту новость на совещании, которое продлилось не более 15 минут и в котором приняло участие около 2000 человек.

Таким образом, будущее Apple не будет зависеть от продажи автомобилей со встроенными системами автономного вождения стоимостью 100 000 долларов. Вместо этого компания сосредоточит свои усилия на том, чтобы догнать конкурентов в области генеративного искусственного интеллекта, где чат-боты OpenAI и Google уже завоевали воображение потребителей и инвесторов. Это также позволит Apple сконцентрироваться на трансформации своей молодой продукции - гарнитуры Vision Pro, превратив ее в массовый хит.

Инвесторы и аналитики приветствуют это решение, так как оно позволяет Apple избежать опасностей, связанных с электромобильным рынком, который в последнее время стал особенно рискованным. Ориентация ресурсов на генеративный искусственный интеллект является правильным шагом, считают эксперты.