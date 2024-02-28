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Zelikman
Intel обновила дорожную карту, включив в неё 1-нанометровый процессор
Судя по всему, работа над ним завершится к концу 2027 года

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  Неанонсированный ранее процессор Intel 10а, эквивалентный чипу 1 нм, будет запущен в производство и разработку к концу 2027 года, что станет знаковым моментом для компании, так как это будет первый CPU класса 1 нм. Другой, Intel 14а (1.4 нм), планируется к запуску производства в 2026 году. Кроме того, Intel также работает над созданием автоматизированных заводов на основе искусственного интеллекта.

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  В ходе информационной сессии, проведенной Кейваном Эсфарджани из Intel, исполнительным вице-президентом и генеральным директором по литейному производству и снабжению, были представлены последние разработки компании и показана дорожная карта на будущие годы.

  В предыдущих анонсах Intel не указывала дату появления своего будущего чипа 14а, но теперь компания сообщает, что начнет его производство в 2026 году. Еще более важно, что Intel планирует начать производство и разработку своего неанонсированного чипа 10а к концу 2027 года, дополняя свой ассортимент, изготовленных с использованием EUV-технологии. Суффикс "а" в названии чипов Intel обозначает ангстремы, а 10 ангстремов равны 1 нм, что делает его первым в классе 1 нм для компании.

  Intel не раскрыла подробностей о 10а/1 нм, но сообщила, что классифицирует его как чип, обеспечивающий существенное повышение производительности. Генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, поделился информацией о том, что сокращение для нового чипа составит примерно 14-15%, поэтому можно ожидать, что у чипа 10а будет как минимум такой же уровень улучшения, как и у 14а, например, Intel 7 и Intel 4 различались на 15%.

#intel #процессоры #технологии #компьютеры #железо
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