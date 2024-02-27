Украинские подразделения уже не контролируют посёлок целиком

С вечера 27 февраля начала поступать информация, что российская армия вошла и закрепилась на востоке посёлка Орловка. Данный населённый пункт долгое время служило ресурсным центром для поставок вооружений и боеприпасов для ВСУ в Авдеевке. Теперь Орловка стала ключевым участком на второй оборонительной линии украинских подразделений, находящейся к Западу от освобожденного Вооруженными Силами РФ города в Донецкой Народной Республике.

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Данные об утрате контроля над Орловкой уже фактически подтверждается украинскими военными журналистами в их публикациях. Напомним, что предыдущего дня российские вооруженные силы, завершив зачистку села Ласточкино, вышли на Север от каскада прудов и достигли 3-го Мичуринского пруда, который находится в километре от Орловки. Сегодня они успешно преодолели это расстояние до населенного пункта и теперь российская армия ведет активный наступательные действия, уже находясь в самом селе.

Эти сообщения негативно воспринимаются украинским руководством, ведь главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Сырский дал приказ сохранять оборону в Орловке и Бердычах. Вместе с этим, эксперты отмечают, что из-за особенностей местности, данный участк плохо подходит для длительной обороны.

Еще один интересный факт заключается в том, что за линией Тоненькое-Орловка-Бердычи значительно уменьшается населенность района, что позволяет российским вооруженным силам прорвать эту линию обороны и преследовать отступающие украинские формирования как минимум до реки Волчья, которая соединяется с Карловским водохранилищем, что составляет не менее 14-16 километров.