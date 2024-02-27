Данная система позволяет клиентам мгновенно переводить деньги на банковский счет или цифровой кошелек, в любое время суток и без комиссий

Бразильская система мгновенных платежей за короткое время завоевала популярность в своей стране: насчитывается более 160 миллионов пользователей с момента ее запуска центральным банком Бразилии в конце 2020 года. Теперь стремятся расширить ее использование на мировом уровне.

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Во время встречи политиков из группы G20 в Сан-Паулу, центральный банк Бразилии обсуждает, как сделать трансграничные платежи быстрее и экономичнее. Частью решения этой проблемы является собственная система бесплатных переводов, известная как Pix. Сейчас Pix превосходит кредитные и дебетовые карты, становясь предпочтительным способом оплаты в Бразилии, что вызывает интерес в Латинской Америке, Европе и Африке, где власти стараются понять причины популярности этой платформы.

Центральный банк Бразилии рассматривает возможность подключения Pix к платформам по всему миру, чтобы дать системе возможность выйти за пределы Бразилии. Италия изучает Pix и интересуется двустороннему соглашению.

"Многие юрисдикции обратились к нам, чтобы узнать о нашей инфраструктуре, ее дизайне и успехе", - сказала аналитик Pix Майара Яно в интервью.

Платформа позволяет клиентам мгновенно переводить деньги на банковский счет или цифровой кошелек, в любое время суток и без комиссий. Приложение стало популярным в стране всего за несколько месяцев, и его быстрое распространение удивило даже его создателей. Центральный банк Бразилии считает, что для Pix это "обещающая перспектива" для достижения глобального масштаба за пределами двусторонних соглашений, заявила Майара Яно.

Однако Pix уже распространяется в странах, которые приезжают большое количество бразильских туристов. В соседних Аргентине и Уругвае некоторые финансовые компании и региональные банки позволяют бразильским туристам оплачивать счета в ресторанах и гостиницах с помощью этой системы.