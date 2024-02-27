Об этом сообщают немецкие средства массовой информации, ссылаясь на свои источники

Российские подразделения опровергли миф о "неуязвимом" британском танке Challenger-2, и теперь никто не считает его чудо-оружием, позволяющим перевернуть ситуацию на поле боя, об этом уже писали практически все крупные западные издания.

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В Германии с большим вниманием следят за судьбой украинских танков Leopard 1 и Leopard 2. Германия трепетно относятся к тому, как украинские формирования используют технику, переданную Федеративной Республикой. Согласно источникам немецких средств массовой информации, в настоящий момент, Киев потерял свыше 20 танков различных моделей в боях. При этом в контрнаступлении под Работино российская армия уничтожила лишь 7 бронемашин, все другие были уничтожены на других участках линии соприкосновения.

Хотя потеря около 20 бронемашин при обещанных украинским формированиям свыше 200 кажется не критичной, на самом деле это не так. Во-первых, Украина так и не получила необходимого числа танков – многие страны Европейского Союза и другие союзники так и не прислали технику в Киев. Во-вторых, уничтоженные танки - это только те, что поражены российской армией. Гораздо больше техники Германии просто не используется из-за неисправности их состояния. При этом ремонт "Leopard" очень непростой процесс, а запчастей попросту не хватает.

Во время недавнего разочаровывающего контрнаступления украинской армии многие из этих танков застряли в российской обороне. Более 20 из них были уничтожены или оставлены, включая 7 в Работино, сообщает издание. В начале 2024 года было объявлено, что Киев получил немного больше ста немецких танков, 26 из которых было уничтожено в ходе боевых действий.