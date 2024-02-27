По словам представителей, при этом они будут потреблять на 30% меньше энергии

Официальное анонсирование процессоров Xeon под кодовым названием Sierra Forest от компании Intel состоялось в прошлом году, однако, ожидания по их производительности вплоть до этого момента оставались тайной. Но на конференции Mobile World Congress в этом году Intel наконец-то сообщила ожидаемое увеличение производительности своей будущей платформы CPU. По словам компании, новая платформа будет способна увеличить производительность на 2.7 раза по сравнению с платформой 2021 года, потребляя при этом примерно на 30% меньше энергии.

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Процессоры Intel Xeon Sierra Forest с количеством энергоэффективных ядер до 144 предназначены прежде всего для облачных центров обработки данных и различных инфраструктурных рабочих нагрузок, таких как работа с 5G-сетями. Такие нагрузки могут получить выгоду от большого количества ядер и относительно низкого энергопотребления на ядро. Программное обеспечение Intel IPM, по-видимому, имеет такое же значение, как сам 144-ядерный процессор Sierra Forest, так как оно помогает операторам 5G-сетей снизить энергопотребление ЦП без ущерба для ключевых показателей производительности. Оно использует встроенную телеметрию процессоров Intel Xeon и совместимо с существующей и будущей сетевой инфраструктурой на базе Xeon.

Увеличение производительности в 2.7 раза по сравнению с платформой трехлетней давности является значительным улучшением. Однако остается неясным, на какую платформу Intel ссылается - Cascade Lake или Ice Lake, также не сообщается об общем количестве ядер. Также неизвестно, какие рабочие нагрузки получат наибольшую пользу от увеличения производительности. Рабочие нагрузки ядер 5G охватывают различные задачи и процессы, которые критически важны для функциональности базовой сети системы связи 5G. Это включает управление перемещением данных, управление сетевыми функциями, создание отдельных виртуальных сетей и обеспечение правильного уровня качества различных служб, таких как высокая скорость передачи данных, низкая задержка и подключение множества устройств.