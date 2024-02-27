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Zelikman
Компания SolidRun представила первый из своих компьютеров с использованием APU AMD Zen 3
Новая модель CX7 CoM оснащена одним из восьмиядерных чипов AMD V3000, имеет до 96 ГБ оперативной памяти DDR5

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  Компания SolidRun представила свой первый компьютер на базе x86 с модулем CoM для работы в сети с использованием встроенных APU AMD Zen 3 на базе V3000. Новый CX7 CoM оснащен одним из восьмиядерных чипов AMD V3000, имеет до 96 ГБ оперативной памяти DDR5, три слота для твердотельных накопителей PCIe 4.0 и множество возможностей подключения. 

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  CX7 отличается удивительно высокой вычислительной мощностью и возможностями подключения. Он оснащен 8-ядерным APU Zen 3 из серии V3000 embedded, таким же, как у Ryzen 6000 серии. Есть два варианта: 15-ваттная модель V3C18I или 45-ваттный чип V3C48. APU может быть сопряжен с двумя накопителями DDR5 емкостью 48 ГБ общим объемом 96 ГБ, а 12 из 20 каналов PCIe 4.0 чипа могут использоваться для хранения данных NVMe.

  Кроме того, CX7 может иметь поддержку APU Ryzen 7000 Phoenix и Ryzen 8000 Hawk Point на базе Zen 4. SolidRun не говорит об этом в своем пресс-релизе, но в листе спецификаций явно упоминается "дополнительные R7000 7840HS и R8000 8845HS headless с iGPU только для вычислений". В спецификации также говорится, что платы CX7, использующие чипы V3000, будут иметь память DDR5 4800 МГц, в то время как модели, использующие APU на базе Zen 4, будут иметь память 5600 МГц.

  Независимо от выбора процессора, плата оснащена впечатляющими возможностями подключения. Она оснащена двумя 10-гигабитными портами Ethernet, еще четырьмя 2,5-гигабитными портами Ethernet, Wi-Fi 6E и 5G. Внедрение SolidRun серии V3000 не является чем-то совершенно неожиданным; компания производит промышленные ПК с APU Ryzen 7000 Phoenix. Однако, SolidRun впервые использовала процессор x86 для COM, ориентированного на сеть, все из которых до сих пор использовали многоядерные процессоры Arm с использованием стандартного ядра Cortex A72, дебютировавшего еще в 2015 году. Излишне говорить, что переход даже на Zen 3 был бы масштабным обновлением.

  Как более производительное решение, вполне возможно, что новый CX7 CoM не такой маломощный, как его предшественники на базе Arm. По крайней мере CX7, вероятно, на данный момент является самым дорогим компьютером SolidRun, учитывая, что у него также больше возможностей памяти и подключения, чем у любого из его предшественников.

#amd #процессоры #компьютеры #железо #solidrun
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