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Zelikman
США разместили свои новейшие комплексы ПВО M-SHORAD в Германии
Также в регионе будет развёрнута новая военная база США

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  Соединенные Штаты Америки решили перебросить свои военные силы на Европейский континент и развернуть базу в Ансбахе, Германия. Первым подразделением, оснащенным новым универсальным боевым комплексом M-SHORAD, стала батарея "Альфа". Эта система может поражать как воздушные мишени на коротких дистанциях, так и наземные, выполняя роль противотанковой боевой машины. Главная задача этой батареи в Европе - обеспечить оборону восточных рубежей Североатлантического Альянса от враждебного влияния.

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  Согласно информации, опубликованной на сайте американской армии, комплекс M-SHORAD, установленный на базе бронированной машины M-1126 Stryker, вооружен двумя ракетами AGM-114L Longbow Hellfire для точного уничтожения наземных целей и четырьмя зенитными ракетами FIM-92 Stinger для противодействия воздушным угрозам. Помимо этого, система имеет 30-миллиметровую автоматическую пушку XM914 и 7,62-миллиметровый пулемет M-240, которые могут использоваться как против воздушных, так и против наземных целей. Система также оборудована многоцелевым радаром.

  Создание зенитно-ракетного комплекса M-SHORAD была заказано армией Соединённых Штатов в 2018 году и выполнено итальянской компанией Leonardo, а интеграцией комплекса с бронетранспортёром Stryker занималась американская General Dynamics. Весной 2021 года первый образец комплекса был поставлен на вооружение батареи "Альфа".

#сша #техника #армия #оружие #германия #новинки #пво #m-shorad
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