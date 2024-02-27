Компания стремится не отставать от мировых трендов и делает ставку на Moonshot AI

Китайский стартап в области искусственного интеллекта, Moonshot AI, привлек огромные инвестиции во время своего последнего раунда финансирования, оценившего компанию в 2.5 миллиардов долларов. Главным инвестором стала Alibaba Group Holding Ltd., которая присоединилась к другим ведущим компаниям, таким как Tencent Holdings Ltd. и Microsoft Corp., сделав ставку на развитие генеративного искусственного интеллекта.

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Moonshot AI, созданная в марте 2023 года, является одним из самых известных стартапов в Китае, занимающихся разработкой генеративного искусственного интеллекта. Фирма стремится конкурировать с такими гигантами, как OpenAI и Google. Недавно компания представила публике своего чат-бота Kimi и запустила платформу для разработчиков, чтобы они могли создавать приложения на основе искусственного интеллекта. Первоначально оценка Moonshot AI составляла всего 300 миллионов долларов.

Эта новая инвестиция Alibaba является частью стратегии новых руководителей компании, Джозефа Цая и Эдди Ву, которые стремятся восстановить компанию после двухлетнего периода регулирования и экономического спада. Alibaba привлекает новые инвестиции в передовые технологии, такие как искусственный интеллект, и одновременно реорганизует свой бизнес для усиления фокуса на облачных технологиях и логистике. По словам Цая, половина китайских компаний, занимающихся генеративным искусственным интеллектом, использует облачные решения Alibaba, обслуживая около 80% технологических компаний в стране. Однако, сфера искусственного интеллекта становится все более переполненной, поскольку венчурные капиталы и технологические гиганты вкладывают миллиарды долларов в обучение и разработку ИИ-сервисов, отражая растущий интерес в Кремниевой долине и в Европе.

Стоит отметить, что опасения по поводу санкций со стороны США, которые запрещают продажу мощных компьютерных чипов Nvidia Corp. китайским компаниям для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта, по-прежнему существуют. Вашингтон нацелился на китайские достижения в области искусственного интеллекта, так как эта технология имеет геополитическое и военное значение, что усложняет и так уже напряженные отношения.