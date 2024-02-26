Компания в скором времени может представить графические ускорители, которые не будут уступать аналогам от Nvidia

Недавно компания Nvidia выпустила свою новую модель H200, оснащенную 141 ГБ HBM3E, что вызвало немалый интерес со стороны AMD. Новые продукты от Nvidia были представлены вскоре после выпуска AMD их ускорителей для искусственного интеллекта - Instinct MI300A с 128 ГБ памяти HBM3 и Instinct MI300X с 192 ГБ памяти HBM3. Однако AMD, возможно, готовится к выпуску новых версий в своей серии Instinct MI300 с большим объемом памяти. Технический директор AMD Марк Папермастер намекнул на это во время презентации на вебинаре Arete Investor.

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"Мы не стоим на месте. Мы внесли изменения, чтобы ускорить разработку обоих конфигураций памяти семейства MI300 и его следующих поколений... У нас есть стеки 8-Hi. Мы разработали архитектуру для стеков 12-Hi. Мы представляем MI300 HBM3. Мы разработали архитектуру для HBM3E", - заявил Папермастер.

Стоит отметить, что Instinct MI300A от AMD оснащен 128 ГБ памяти HBM3 с использованием матрицы 8-Hi Known Good Stack Die (KGSD), в то время как Instinct MI300X поставляется с 192 ГБ памяти, используя 12-Hi KGSDS. На данный момент ни в одном из продуктов AMD не используется HBM3E, но, похоже, компания может использовать его в будущих версиях Instinct MI300.

Если AMD будет использовать HBM3E вместо HBM3, то она сможет существенно увеличить пропускную способность памяти, доступную для ускорителей искусственного интеллекта. Замена памятью, подключенной к их процессорам, относительно проста, поэтому ожидается, что AMD скоро начнет использовать HBM3E. По показателям производительности, Instinct MI300X от AMD превосходит графический процессор Nvidia H100 с объемом памяти 80 ГБ, который широко используется крупными гиперскейлерами, такими как Google, Meta и Microsoft. Instinct MI300X также, скорее всего, станет серьезным конкурентом грядущего графического процессора Nvidia H200 с объемом памяти 141 ГБ. В то же время, пока неизвестно, что ожидать от гипотетической серии AMD Instinct MI300 с памятью HBM3E.

"Мы очень тесно сотрудничали с нашими заказчиками, и могу сказать вам прямо сейчас: гонка началась, и это будет соревновательная гонка... Вы увидите, как все меняется, как всегда бывает, когда на рынке есть конкуренция. Это будет здорово для рынка. Это, безусловно, мотивирует нас в AMD использовать все лучшее в наших инновациях... Следите за обновлениями, мы скоро поделимся более подробной информацией о нашей дорожной карте, потому что это действительно многолетняя дорожная карта, которую мы разработали", - заявил представитель компании.