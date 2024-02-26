Данные боевые машины являются локальной версией американских танков M1 Abrams

Военное ведомство Южной Кореи опубликовало свои планы по усовершенствовании танка K1A1, который является предшественником основного боевого танка K2. В рамках этой модернизации старая машина получит несколько новых возможностей, которые были реализованы в танке Black Panther.

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Танк K1 был создан в первой половине 80-х годов и передан в войска уже в 1987 году. Он является локальной версией основного танка M1 Abrams Соединённых Штатов и вооружен 105-миллиметровой пушкой, в варианте K1A1 – 120-миллиметров. Половину K1 и K1E1 планируется улучшить до уровня K1E2. Начать программу модернизации планируется через два года.

Техника будут оснащена улучшенным основным прицелом для наводчика, новым вспомогательным двигателем и системой защиты от избыточного давления при ядерном ударе. По факту, танк K1E2 можно оценить как интеграцию технологий Black Panther с уже существующей техникой. Кроме того, заявляется о планах модернизировать танк K1 до уровня K1A3 и K1E3. В ходе работы над улучшением планируется установить обновлённый комплекс активной защиты собственной разработки и систему дистанционно управляемого вооружения, такую как пулеметная установка.

Стоит отметить, что добавление нового оборудования на самой башне может привести к ослаблению ее конструкции, а также вызвать проблемы со стоимостью нового танка, как полагают западные эксперты.