Особенно интересным стал гибридный плавающий внедорожник с мощностью 1200 лошадиных сил

Компания BYD акцентирует свои европейские амбиции на автосалоне в Женеве на этой неделе. Она демонстрирует несколько моделей, включая спортивный внедорожник класса люкс с мощностью 1200 лошадиных сил, который способен плавать по воде.

реклама

Гибридный внедорожник Yangwang U8 является еще одной новинкой BYD и представляет серьезную конкуренцию для Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender. Он также способен выполнять "разворот танка" на 360 градусов на месте и является прорывом BYD на рынке роскошных автомобилей. После того, как Volkswagen AG уступила место китайскому лидеру по продажам автомобилей, BYD стремится расширить свою деятельность в Европе, чтобы найти новые источники дохода и избежать жестокой ценовой войны на внутреннем рынке. В то же время европейские автопроизводители сталкиваются с проблемами перехода на электромобили и снижением спроса на новую технологию. Несмотря на то что Yangwang U8 призван продемонстрировать технологическое совершенство BYD, компания также представляет больше моделей для массового рынка. Среди них обновленная версия пятиместного внедорожника Seal SUV и полностью электрический Tang, который может проехать 530 км без подзарядки.

BYD, обогнав Tesla Inc. по объему продаж электромобилей в четвертом квартале, уже начала продавать свои модели в регионе, включая Dolphin. Этот компактный электромобиль продается примерно на 7000 евро дешевле, чем аналогичная модель VW ID.3, которую немецкий автопроизводитель изначально позиционировал как электрическую версию классического Beetle. Однако, пока неясно, насколько успешно BYD сможет завоевать популярность у европейских водителей. Брюссель ведет расследование на предмет возможной поддержки Китаем своих производителей электромобилей, включая BYD, что может привести к введению дополнительных тарифов уже в июле.

BYD пока не предоставила подробной информации о цене и доступности автомобилей, которые она демонстрирует в Женеве. Китайская версия Yangwang U8 продается примерно за 150 000 долларов. Обычно цены на модели BYD в Европе выше, чем на внутреннем рынке.