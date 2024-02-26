В настоящий момент ведётся активная работа в этом направлении

Будущий боевой самолёт шестого поколения однозначно будет поставлен на вооружение российской армии, такое заявление сделал академик РАН Евгений Федосов, научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем.

реклама

Специалисты из Российской Федерации неустанно работают над созданием концепции этого самолёта и планируют его ввод в вооружение ВКС к 2050 году. Главная цель создания новейшего поколения авиации заключается в том, чтобы оно соответствовало моделируемым вооруженным конфликтам будущего. Однако, пилот в этой перспективной авиационной платформе все равно останется необходимым, поскольку нейросети исключительно автоматизируют определенные процессы, поддерживая работу пилота.

Проект перспективного самолета находится в процессе концептуальной разработки, специалисты проводят исследования и обмениваются мнениями с военными экспертами. Академик Федосов уверен, что пилотируемая авиация останется актуальной, поскольку человеческий мозг пока не может быть полностью заменен. Он подчеркнул, что человека нельзя исключить из боевых операций.

Тем не менее, будущие Воздушно-Космические Силы будут включать и пилотируемые, и беспилотные аппараты, способные выполнять различные задачи. Например, беспилотные аппараты будут использоваться для атак в районах ПВО, чтобы не подвергать опасности жизнь пилотов.

Стоит отметить, что США являются одними из самых активных стран в разработке истребителя шестого поколения. Они заявили, что уже имеют рабочий прототип такой машины и создают два самолета следующего поколения - один для ВВС, другой для ВМС.