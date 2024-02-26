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Zelikman
В ночь на 26 февраля ВС РФ поразили пункты дислокации украинских формирований и теробороны
Также отмечают удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса

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  В ночь с 25 на 26 февраля Вооруженные Силы России совершила ряд атак по объектам украинских сил в различных областях. По актуальной информации, российские беспилотники, преодолев украинскую противовоздушную оборону, поразили объекты, где находились подразделения ВСУ, а также военные предприятия в Днепропетровской области.

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  По итогу одного из прилётов в Днепропетровске, произошел мощный пожар. Всего за ночь было зафиксировано не менее 4 взрывов в Днепропетровске. Атаки также были нанесены по объектам Вооруженных Сил Украины в Харьковской области. Сообщения о прилётах ракет подтверждает сторонник Зеленского в данном регионе Олег Синегубов. Вместе с этим он заявляет, что атака была осуществлена с использованием ракет комплекса С-300. Синегубов не предоставляет каких-либо конкретных данных о местах прилётов и нанесенном ракетами ущербе. При этом, появилась информация о разрушении баз вооружения территориальной обороны Харькова.

  Этой же ночью также активно поражались и пункты размещения личного состава украинских войск в Чугуеве, Покровском районе Донецкой Народной Республики. Этот район находится на Западе республики и служит логистическим узлом для отправки ресурсов и войсковых сил в восточном направлении, включая Курахово и Константиновку.

#сво #всу #армия #оружие #бпла #дроны-камикадзе #предприятия
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