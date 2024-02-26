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Zelikman
Российские войска закрепились на южных окраинах посёлка Работино
Центральная часть населённого пункта переходит из рук в руки. Идут ожесточённые бои

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  Южная часть поселка Работино под контролем штурмовых групп ВС России стала отправной точкой для попыток выбить ВСУ из центральной части. Политик Владимир Рогов поделился этой информацией.

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  Российские войска успешно удерживают южное направление в Работино, но ВСУ закрепились на Севере поселка. В настоящее время идут ожесточенные бои за контроль над центральной частью. Несколько дней назад появилась информация о том, что российские подразделения уже полностью контролируют центральную часть села. Однако, эта информация оказалась неверной: войска смогли войти в центр, но украинская сторона не дала возможности закрепиться. Ситуация на поле боя в Работино меняется несколько раз за день, что говорит о жестком противостоянии.

  Российские бойцы, владея южными окраинами, осуществляют атаки в центральном направлении, совершая прогресс вперед и оттесняя Вооруженные Силы Украины. Бои продолжаются. Противоборствующая сторона укрепилась на Севере Работино", - заявил политик.

  Накануне российские источники утверждали, что бойцам удалось вытеснить украинские формирования из северной части поселка и заставить их отступить к кладбищу, где они создают новую линию обороны. Возможно, такая линия и создается, но в Работино ВСУ пока не удалось выбить: украинские войска обладают сильной обороной. Хотя на какое-то время, действительно, удалось временно занять центральную часть села, но не смогли удержаться там в ходе боев.

  Власти Запорожской области уточняют, что Работино является символом контрнаступления для ВСУ, и его потеря сильно сокрушит моральный аспект украинских военных.

#сво #всу #армия #бои #запорожье
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