Центральная часть населённого пункта переходит из рук в руки. Идут ожесточённые бои

Южная часть поселка Работино под контролем штурмовых групп ВС России стала отправной точкой для попыток выбить ВСУ из центральной части. Политик Владимир Рогов поделился этой информацией.

реклама

Российские войска успешно удерживают южное направление в Работино, но ВСУ закрепились на Севере поселка. В настоящее время идут ожесточенные бои за контроль над центральной частью. Несколько дней назад появилась информация о том, что российские подразделения уже полностью контролируют центральную часть села. Однако, эта информация оказалась неверной: войска смогли войти в центр, но украинская сторона не дала возможности закрепиться. Ситуация на поле боя в Работино меняется несколько раз за день, что говорит о жестком противостоянии.

Российские бойцы, владея южными окраинами, осуществляют атаки в центральном направлении, совершая прогресс вперед и оттесняя Вооруженные Силы Украины. Бои продолжаются. Противоборствующая сторона укрепилась на Севере Работино", - заявил политик.

Накануне российские источники утверждали, что бойцам удалось вытеснить украинские формирования из северной части поселка и заставить их отступить к кладбищу, где они создают новую линию обороны. Возможно, такая линия и создается, но в Работино ВСУ пока не удалось выбить: украинские войска обладают сильной обороной. Хотя на какое-то время, действительно, удалось временно занять центральную часть села, но не смогли удержаться там в ходе боев.

Власти Запорожской области уточняют, что Работино является символом контрнаступления для ВСУ, и его потеря сильно сокрушит моральный аспект украинских военных.