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Zelikman
КамАЗ начнёт производство отечественных мостов для грузовиков модели К5
Первые образцы будут изготовлены уже в первой половине 2025 года

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  Директор предприятия КамАЗ Антон Сарайкин рассказал о том, когда будет запущено производство отечественных мостов для грузовых автомобилей КамАЗ К5. Несмотря на то, что это произойдет нескоро, КамАЗ уже усиленно работает над приготовлениями к данному событию.

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  Первые мосты для КамАЗ К5 будут изготовлены во втором квартале 2025 года, как было заявлено Антоном Сарайкиным. Основная цель проекта – доскональная локализация выпуска ведущих мостов для К5 и усовершенствование оборудования завода. В 2023 году была проведена значительная работа: более 10 тысяч квадратных метров площади было высвобождено для размещения новейшего оборудования. Кроме того, уже законтрактовано свыше 100 единиц новых образцов.

  Антон Сарайкин помимо этого рассказал, что в настоящее время завод планирует наладить сборку на уровне 200 машин в день. Ближе к концу года есть намерения увеличить производство до 220 автомобилей в день, а в 2025 году завод собирается производить уже по 240 грузовиков КамАЗ. Это является следующим этапом по пути к увеличению производства и достижению новых целей.

  Таким образом, КамАЗ подтверждает своё стремительное развитие и укрепление статуса в отечественной автомобильной промышленности. Проект по производству отечественных мостов для КамАЗ К5 является одним из ключевых элементов этого развития, и завод предпринимает все необходимые шаги для его успешной реализации.

#россия #технологии #автомобили #производство #камаз #машиностроение
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