Данная функция позволит вносить изменения в код запущенных процессов, без необходимости перезапускать процесс

По словам Зака Боудена из Windows Central, Microsoft в настоящее время проводит тестирование метода, который позволяет пользователям Windows 11 применять исправления безопасности без перезагрузки. Он заметил это изменение в предварительной сборке Microsoft и поделился информацией с другими источниками. Новая функция, известная как "горячее исправление", заключается во внесении изменений в код запущенных процессов, без необходимости перезапустить процесс.

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Microsoft уже использует горячие исправления в некоторых версиях Windows Server, включая Windows Server 2022, за исключением Azure. Это может объяснить, почему Windows 11 следующая в списке для внедрения данной функции. Как признает сама Microsoft, "горячие" исправления значительно облегчают задачи IT-специалистов, снижая количество сбоев при перезагрузке и облегчая координацию работы различных уровней рабочих процессов. Они также улучшают производительность, предоставляя пользователям больше времени безотказной работы на своих компьютерах, и повышают уровень безопасности, если пользователи откладывают обновления из-за проблем с загрузкой патчей.

Кроме того, согласно источникам Зака Боудена, это изменение не устраняет полностью необходимость в перезагрузке. Периодически, перезагрузки все равно будут требоваться, возможно, раз в несколько месяцев, для полного обновления системы. Горячие исправления обычно представляют собой небольшие изменения в коде, что позволяет их внедрять в работающую систему.

По предварительным данным, новая функция станет частью обновления Windows 11 24H2, которое, согласно прогнозам, выйдет позднее в текущем году. Однако, неясно, будет ли горячее исправление доступно для всех пользователей Windows 11, или же ограниченно для коммерческих сборок Windows 11, таких как Enterprise, Education и Windows 365.

Windows 11 24H2 - это следующее крупное обновление для операционной системы. Поэтому маловероятно, что Microsoft выпустит "Windows 12" во второй половине 2024 года. По слухам, в Windows 11 24H2, помимо горячих исправлений, также будет представлено множество функций искусственного интеллекта, включая расширенный второй помощник, работающий в фоновом режиме.