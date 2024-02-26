Данные комплектующие будут поставляться украинским вооруженным формированиям

Власти Великобритании доверили изготовление гусениц на советскую бронированную технику, находящуюся на вооружении украинских формирований, компании Cook Defence Systems (CDS). Как сообщили представители компании журналистам из UK Defence Journal, реализация этого контракта потребовала реконструкции техники СССР, на основе ограниченного количества доступных материалов.

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"Мы работаем над этим проектом с невиданной срочностью, которая редко бывает в мирное время. Для разработки новых гусениц, совместимых с советской техникой, экспертам CDS пришлось полагаться на музейные экспонаты, документацию времен Холодной войны и консультации от специалистов по бронетехнике", - заявили представители предприятия.

Вместе с этим, процесс производства гусениц, основанный на советских стандартах, имеет в себе использование современных технологий. Для выпуска необходимы лазерное сканирование и цифровой рентгеновский контроль. Одной из наиболее сложных задач перед предприятием стояло увеличение объема производства практически вдвое. Для этого пришлось модернизировать производственные линии и увеличить штат, чтобы успешно справиться с этой задачей, подчеркнули в компании.

Благодаря предпринятым усилиям, CDS удалось начать производство гусениц для украинских формирований.