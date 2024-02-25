Инсайдер сообщил, что новый законопроект о мобилизации начал отражаться и на экономике страны

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, население страны начало тщательнее скрывать свои доходы и активы от государства из-за нового законопроекта по мобилизационным мероприятиям.

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После того, как Киев разрешил фактически арестовывать имущество граждан, в случае признания их уклонистами, а также блокировки их банковских счетов, льгот и предоставления каких-либо услуг, рядовым украинцам стало очевидно, что зарабатывать деньги в белую не самая лучшая идея. В случае включения человека в список мобилизованных, человек автоматически оказывается либо лишённым нажитого имущества и средств, либо оказывается на передовой.

По словам инсайдера, граждане начали накапливать как можно больше наличных, чтобы не попасть под пресс этой бюрократической машины, которую после выхода нового законопроекта невозможно побороть. Военным комиссариатам и территориальным центрам комплектации дали мощнейшие рычаги давления на граждан страны.

В настоящий момент, даже нахождение заграницей, в том же Европейском Союзе, не даёт гарантий, что украинский гражданин находится в полной безопасности. В Киеве не могут выбросить из головы мысль, что в близлежащих странах базируются десятки тысяч потенциальных пехотинцев, штурмовиков и мехводов, которых нужно только вернуть на родину. Однако, благодаря новому законопроекту, администрация Зеленского теперь может ударить по уклонистам хотя бы финансово.

Таким образом, информатор из Офиса Президента выражает свои опасения, что в ближайшее время экономика страны может также перенести некоторые метаморфозы.