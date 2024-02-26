Компания разрабатывает для Соединённых Штатов новейший военно-транспортный самолёт

Стартап Jet Zero, базирующийся в США, объявил о готовности начать летные испытания демонстрационного самолета BWB, который был построен в масштабе 12,5% от ожидаемой конечной модели. Предполагается, что это событие произойдет в ближайшие дни или недели. Компания Aviation Week получила подтверждение этой информации от представителей Jet Zero.

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Перенос начала испытаний связан с обильными дождями, которые недавно обрушились на Южную Калифорнию и повлияли на работу авиабазы Эдвардс, с которой планируется старт демонстрационного самолета. Предыдущие испытания, запланированные на конец 2023 года, также были отложены из-за задержки поставок компонентов системы управления полетом.

Финансирование строительства демонстрационного самолета было предоставлено по контракту с NASA, заключенному в 2021 году. Pentagon, имея цель обновить военный транспортный самолет, проявил интерес к перспективной модели в 2023 году и заключил контракт стоимостью 235 миллионов долларов на создание демонстрационного экземпляра.

Новаторский борт сможет похвастаться конструкцией «смешанного крыла», также известной как «интегральная компоновка». Это вариант «летающего крыла», в котором фюзеляж является четким продолжением и плавно переходит в крылья.

В процессе создания и тестирования демонстрационного самолета сотрудничает с компанией Northrop Grumman. Первый полноценный полет модели запланирован на первый квартал 2027 года.