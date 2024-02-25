Пока не было информации об участии данной техники непосредственно в боях

Свидетельства о фиксации танков Abrams на линии соприкосновения начали приходить от российских бойцов. Советник главы ДНР Игорь Кимановский заявил о том, что американская бронированная техника была замечена на направлении в Авдеевке.

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По данным российских военных, танки Abrams украинских формирований были обнаружены к северо-западу от Авдеевки. На данный момент нет информации об использовании этих танков в боестолкновениях, пока лишь об их появлении.

"Российские бойцы зафиксировали появление Abrams, что стало впервые. Это произошло по направлению северо-западнее Авдеевки", - заявляет Кимановский.

Ранее 47-я механизированная бригада Вооружённых Сил Украины публиковала в сети видео отдельного танка Abrams, двигающегося по дорогам Украины. Утверждается, что это снято в окрестностях Авдеевки. В подразделении заявляют, что американские танки сражаются на поле боя уже около месяца, однако российским военным они почему-то не встречались.

Напомним, что в сентябре прошлого года США поставили Украине 31 боевой танк M1A1 Abrams в базовой комплектации. Невзирая на тяжёлую обстановку на линии соприкосновения, американские танки не появились на поле боя. Они были переданы на вооружение 47-й бригаде ВСУ, которая уже имела в своем арсенале боевые машины пехоты Bradley.