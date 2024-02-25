ВСУ переместились в район кладбища и оборудуют там укрепления и оборонительные позиции

Российские войска крепко держат инициативу в районе Работино на Запорожском направлении, атакуя украинские формирования с трех сторон. В результате этих атак ВСУ отступили из застройки и переместились в район кладбища. Несмотря на это, ожесточенные бои продолжаются. Об этом информирует ряд телеграм-каналов.

реклама

Однако Работино не было полностью захвачено российскими войсками, и сообщения на эту тему не соответствуют действительности. Часть села находится в серой зоне. ВСУ создают оборонительные позиции и строят фортификационные укрепления в районе кладбища. Официального подтверждения этой информации пока нет. Сообщается о жестоких боях по всей линии Работино - Вербовое. Российские войска постепенно продвигаются вперед, в то время как противоборствующая сторона перебрасывает резервы, боясь прорыва.





По мнению экспертов, отступление ВСУ в низину указывает на то, что в ближайшее время может последовать наступление в направлении Новоданиловки, на которую активно воздействует российская артиллерия и реактивные системы залпового огня. Именно в районе этого села сосредотачиваются резервы ВСУ.

Тем временем, по данным, поступающим с передовой, бойцы ВСУ активно используют большое количество беспилотных аппаратов для атаки на российскую бронетехнику. Также украинская артиллерия начала работать очень активно. Если у ВСУ есть недостаток снарядов, то, по всей видимости, это не относится к данному направлению.