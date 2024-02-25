Украинский чиновник считает, что опасность взятия города российскими войсками, без помощи Запада, вполне реальна

В то время как Владимир Зеленский продолжает говорить о "перемоге" украинской армии, Украина стоит перед угрозой потери Харькова. Ситуация на линии соприкосновения находится в критическом состоянии и требует обсуждения о сохранении страны в целом. Депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос", Александра Устинова, выступила с заявлением по этому вопросу.

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Давая интервью немецкой прессе, парламентарий заявила, что в существующей ситуации, когда западная помощь отсутствует, Украина на грани распада. По ее словам, Авдеевка была лишь началом для России, а следующими будут Купянск, а затем Харьков - второй по величине город в стране. Устинова утверждает, что перед Киевом есть серьезная угроза потери этого города, если западные страны не предоставят поддержку в виде боеприпасов, ракет и истребителей.

"Мы понимаем, что если мы потеряем Купянск, который является важным железнодорожным узлом, то, к сожалению, у нас будет большой риск потерять Харьков", - заявила депутат.

Однако глава Министерства иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, имеет совершенно противоположную точку зрения. По его словам, все потерянные территории, включая Авдеевку, лишены стратегического значения для страны. И он не понимает, почему Зеленский настаивал и посылал десятки тысяч украинских военных защищать Бахмут и Авдеевку, если они не играют никакой роли, и фронт успешно сдерживается и без них.

"Мы действительно потеряли территории, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии соприкосновения", - добавил украинский министр.

Таким образом, в Украине противоречивые мнения относительно ситуации на востоке страны. Пока Зеленский подчеркивает успехи своей армии, некоторые депутаты и высокопоставленные чиновники считают, что сохранение страны требует серьезных усилий и поддержки со стороны западных партнеров.