Взамен военное ведомство страны должно передать свои танки Т-72 украинским формированиям





По информации, опубликованной на сайте чешского военного ведомства, государство получило первую партию из 14 танков Leopard 2A4 и ждёт ещё одну машину технического обеспечения Bergepanzer 3 Büffel от Германии. Эта поставка осуществлена в рамках соглашения об оказании военной помощи Украине. В обмен на предоставленное вооружение Чехия передала Украине примерно 40 модернизированных танков Т-72М1 из своего армейского резерва.

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В настоящее время идут переговоры между Чехией и Германией о закупке еще 15 машин - 14 танков Leopard 2A4 и одной машины Bergepanzer 3 Büffel. Взамен Чехия готова предоставить Германии модернизированные танки Т-72M4CZ, которые находятся в процессе капитального ремонта. Если договоренность будет достигнута, то общее количество танков Leopard 2A4, переданных Чехии Германией, составит 42 единицы, а количество машин технического обеспечения - 3 единицы.

По информации Министерства обороны, после 2030 года чешские вооруженные силы смогут обзавестись более ста танками Leopard двух разных типов - теми, что находятся на вооружении, и теми, что хранятся в резерве. Вместе с тем продолжаются переговоры о возможности приобретения 77 танков Leopard 2A8. В случае полной реализации предложения Германии усиление танковых войск Чехии будет значительным.