Планируется провести работу по капитальному ремонту и обновлению двигателей самолётов

В рамках сотрудничества России и Индии, МиГ-29UPG ВВС Индии получат новые двигатели. Индийское правительство официально запустило программу полного ремонта и модернизации данных истребителей.

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Важным шагом для укрепления потенциала ПВО страны является одобрение проекта по приобретению современных двигателей и продлению срока службы парка МиГ-29 ВВС Индии. Данная программа будет осуществлена через компанию Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и российских партнеров. Стоимость утвержденной сделки составляет примерно 5300 крор, это примерно 640 млн долларов США, и предусматривает производство новых усовершенствованных двигателей для истребителей МиГ-29UPG.

Помимо этого, ВВС Индии приступили к началу второй программы продления эксплуатации парка самолётов МиГ-29 с целью увеличения срока их службы с 40 до 50 лет. Данный проект будет реализовываться на базе 11-го авиаремонтного завода под Насиком. Важным аспектом этого комплекса модернизации является подбор двигателей для МиГ-29.

Пока неизвестно, будут ли использованы РД-33 3-й серии, которыми оснащается МиГ-29UPG на данный момент, или, являющиеся усовершенствованной версией для корабельных МиГ-29К. В обоих случаях будет значительно повышена производительность и долговечность истребителей. Двигатель РД-33МК даёт прирост мощности на 7% по сравнению со стандартным вариантом за счет своих технических характеристик. Ранее ВВС Индии планировали выводить из эксплуатации эскадрильи МиГ-29UPG с 2029 года, однако в настоящее время собираются сохранить их до 2035 года, когда данные истребители будут заменены истребителями Tejas MkII.