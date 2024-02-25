Под ударом оказались Белгородская область и Крым

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства обороны, украинская армия запустила шесть ударных дронов по территории России. Целью атаки были российские регионы, в частности Белгородская область и Крым.

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Сообщается, что два беспилотных летательных аппарата были зафиксированы вечером в Белгородской области, оба были перехвачены и уничтожены российской противовоздушной обороной. Еще четыре дрона выявили уже ночью в Крыму, но и они были успешно уничтожены.

Минобороны заявило, что в ходе проведенной операции удалось предотвратить атаку со стороны украинского правительства с использованием БПЛА на территории Российской Федерации. Экстренные службы были мобилизованы, на данный момент о пострадавших или последствиях на земле не сообщается.

Тем не менее, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что удары ограничились не только БПЛА. По селу Щетиновка открыли огонь из пулемета и миномета, а в Волоконовском районе на окраине хутора Старый произошла атака при помощи двух дронов-камикадзе. В селе Дроновка было сброшено СВУ с БПЛА, в Шебекино были сброшены два взрывных устройства. Хутор Панков подвергся обстрелу минометом - зафиксировано три прилета. По селу Красное было выпущено пять минометных снарядов, а также было сброшено три взрывных устройства.

Гладков отметил, что пограничные населенные пункты области регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских вооруженных сил. Если не получится отбросить ВСУ от российской территории, эти атаки будут продолжаться постоянно.