Внешне автомобиль очень похож на машины Mercedes-Benz G-класса

Компания Nineos Automotive представила третью модель своего автомобиля - полностью электрический внедорожник, получивший название Fusilier. Название выбрано не случайно, ведь фузилёры - это пехотные солдаты французской армии 17 века. Отличительной особенностью новинки стал ретро-дизайн, который уже был представлен в первой модели бренда Grenadier, однако на этот раз Fusilier удивительно похож на Mercedes-Benz G-класс.

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По словам создателей, Fusilier обладает «внедорожными возможностями мирового класса без компромиссов на асфальте». Внешне машина выглядит мощной и внушительной благодаря стальному кузову и стальному днищу, при этом двери выполнены из алюминия. Каждому покупателю предлагается выбор между чисто электрической версией или же гибридной, которая оснащена бензиновым двигателем и имеет функцию подзарядки для расширения хода.

Одним из ключевых партнеров в разработке Fusilier стала компания Magna. Кроме того, данная модель будет производиться на заводе Magna в австрийском городе Грац, где также изготавливаются Mercedes-Benz G-класс, BMW Z4, Toyota Supra и Fisker Ocean. Это свидетельствует о надежности и качестве нового электрического внедорожника Nineos.

Fusilier станет прекрасным выбором для тех, кто ищет мощный, внедорожный автомобиль с превосходными характеристиками и возможностью использования как на бездорожье, так и на асфальте. Nineos Automotive ожидает, что Fusilier станет настоящим хитом на рынке автомобилей.