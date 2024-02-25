Вашингтон продолжает атаковать территорию суверенного государства

В субботу Соединённые Штаты Америки и их союзники нанесли новую серию ударов по нескольким целям в Йемене, контролируемым хуситами. По утверждению Вашингтона, исламистское движение усилило свои атаки в Красном море и коалиция, якобы, вынуждена была вмешаться.

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Удары были нанесены по 18 объектам хуситов в восьми различных местах и стали наиболее масштабными за последние несколько недель, что свидетельствует о продолжающейся вовлеченности США и их союзников в длительную борьбу. В соответствии с заявлением Пентагона, среди целей были подземные склады оружия, ракетные склады, средства ПВО и беспилотные авиационные системы одностороннего действия.

"Соединенные Штаты без колебаний примут меры, если это необходимо, для защиты жизней и свободного потока торговли в одном из самых важных морских путей в мире", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Несмотря на частые атаки соединённых Штатов, Великобритании и их союзников, хуситы продолжают атаковать военно-морские и торговые суда в Красном море с целью оказать давление на Израиль и заставить его прекратить военные действия в секторе Газа против Хамаса. Эти нападения способствуют повышению цен на нефть — на прошлой неделе цена на нефть марки Brent поднялась до 84 долларов за баррель, а также затруднили торговлю через южную часть Красного моря.

Столица Йемена, Сана, также была одной из целей субботних нападений. Местные жители сообщили о сильных взрывах.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила в четверг, что количество нападений хуситов увеличилось за последние 48-72 часа. Центральное командование Соединённых Штатов сообщило на прошлой неделе, что американские войска нанесли удар по беспилотному подводному судну или подводному дрону — впервые с октября, когда начались атаки хуситов.