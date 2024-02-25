Эксперты считают, что основная задача армии, не дать украинским формированиям возможности закрепиться на каких-либо рубежах

В западной части Авдеевки российские воинские подразделения установили государственный флаг над посёлком Ласточкино. Солдаты 35-й бригады российской армии, а также несколько других подразделений, отличились в ходе боёв на данной территории.

реклама

Российские бойцы, продвигаясь вперед, не сбавляют свой ход и продолжают преследовать отступающие украинские формирования. В настоящий момент остатки подразделений Вооруженных Сил Украины, отступающие от посёлка Ласточкино, вынуждены уходить в сторону села Орловка, следуя вдоль каскада прудов.

В течение длительного времени село Орловка выполняло основную роль в логистическом снабжении гарнизона украинских войск в Авдеевке. Однако, после потери Авдеевки роль Орловки существенно изменилась. В настоящий момент в это село сбегаются беженцы из Ласточкино и Северного ВСУ, и в то же время на данное направление украинское командование пытается перебросить свои резервы.

На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что отряды ВСУ, базирующиеся в районе села Тоненькое, могут оказаться в ловушке, если российские Вооруженные Силы будут наносить скоординированные удары с направлений Ласточкино и Водяное. Более того, ВСУ в данном селе могут попасть в очередное окружение с тяжелыми последствиями.

По актуальной информации, в Орловке и Тоненьком находится свыше 400 украинских военнослужащих, среди которых есть и вышедшие под давлением российских войск из Ласточкино.