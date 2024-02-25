Кораблю нанесён существенный урон, в результате образовалось нефтяное пятно, простирающееся на 18 миль

Вечером пятницы представители Центрального командования США заявили о том, что ракетный удар хуситов по судну, грузившему удобрения, спровоцировал "экологическую катастрофу" в Красном море. Через несколько часов Центральное командование сообщило о том, что семь мобильных противокорабельных крылатых ракет, предназначенных для запуска из районов Йемена, под контролем хуситов, были уничтожены американскими войсками. Однако, две противокорабельные баллистические ракеты все же поразили грузовое судно Rubymar в начале этой недели.

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"Судно находится на якоре, но постепенно заполняется водой", - говорится в заявлении Центрального командования, опубликованном на платформе социальных сетей X. Представители командования добавили, что "необоснованное и опрометчивое нападение хуситов нанесло серьезный ущерб судну, и в результате образовалось нефтяное пятно, простирающееся на 18 миль".

Экипаж судна Rubymar, флаг которого принадлежит Белизу, был вынужден покинуть судно, что стало первой эвакуацией с момента начала хуситских атак в Красном море в связи с войной в Секторе Газа. Хуситы, контролирующие большую часть северо-запада Йемена, заявили, что сразу после нападения они потопили судно. Экипаж был спасен контейнеровозом и доставлен в Джибути.

"Судно Rubymar перевозило более 41 000 тонн удобрений", - добавили представители Центрального командования.

Несмотря на авиаудары со стороны США и Великобритании, хуситы продолжают нападать. В четверг грузовое судно загорелось после попадания двух ракет в Аденский залив, сообщили ВМС Великобритании. Во вторник хуситы выпустили две ракеты по кораблю, перевозившему гуманитарную помощь в Йемен.