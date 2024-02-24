Российская армия продолжает развивать свой успех на Авдеевском направлении

Украинские военные журналисты сообщают об утрате Вооруженными Силами Украины контроля над посёлком Ласточкино, который располагается западнее Авдеевки. Однако, стоит отметить, что российские вооруженные силы не только заняли это село, но и не прекращают наступление в западном и северо-западном направлениях, в направлении Тоненького и Орловки.

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Подводя итоги, после взятия Авдеевки российские силы ведут преследование украинских войск, не позволяя им закрепиться тщательно в ближайших населенных пунктах. Эксперты полагают, что при продолжении давления со стороны российских войск, они способны за ближайшие недели отстранить линию боевого соприкосновения еще на 15-20 километров в этом направлении, тем самым оттеснив украинские силы, например, к Карловскому водохранилищу.

Тем временем, с Артёмовского направление поступают положительные новости. Российские вооруженные силы вышли на Восточную улицу и продолжают оттеснять украинские формирования на Садовой улице. Оба этих участка образуют восточную и юго-восточную окраины села, которая фактически остается последним опорным пунктом Вооруженных Сил Украины на направлении Артемовск - Часов Яр. В то же время российские военные наносят огневые удары по подразделениям ВСУ в районе Часова Яра со стороны Богдановки. Ситуация там приближается к полному разгрому украинских армейских подразделений, находящихся к Востоку от Северского Донца - Донбасса.