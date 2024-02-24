Общая вычислительная мощность Kaspa достигла отметки в 180 PH/s

Общая вычислительная мощность проекта Kaspa (kHeavyHash) продолжает расти. За последние недели сеть выросла до отметки в 180 PH в секунду и, учитывая последние новости, эта тенденция не снижается.

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В сети появилась информация о новейших устройствах для майнинга монет Kaspa. Порядка месяца назад было анонсировано устройство с мощность чуть больше 10 TH в секунду, однако, накануне компания Bitmain представила модели ANTMINER KS5 и ANTMINER KS5 PRO. Это мощнейшие на сегодняшний день устройства, которые могут похвастаться хешрейтом в 20 TH в базовой версии и 21 TH в варианте PRO. При этом устройства потребляют порядка 3 киловатт в час.

Также в течение последнего месяца курс самой монеты вырастал до 0.19 доллара, что является абсолютным максимумом для проекта, но по мнению экспертов, данная отметка не станет конечной для Kaspa. В настоящий момент криптовалюта торгуется в диапазоне 0.16-0.17 доллара. Если брать в расчет данные с майнинг-калькуляторов, один аппарат ANTMINER KS5 PRO приносит порядка 240 долларов в сутки без учета электроэнергии. Однако, разумеется, в ближайшее время стоит ожидать дальнейшего роста сети, а вместе с этим и снижение доходности.

Стоит отметить, что в индустрии майнинга появился новый проект, доступный для добычи на аппаратах под kHeavyHash. Проект Sedra работает на том же самом алгоритме, что и Kaspa, за счет чего, некоторые майнеры перешли на добычу данной криптовалюты.