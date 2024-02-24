Японское правительство планирует нарастить производство чипов и других высокотехнологичных товаров

Японское правительство обещает выделить дополнительные субсидии в размере 732 млрд иен, это около 4,86 млрд долларов США, компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd (TSMC) для расширения ее завода в Японии. Это заявил министр экономики Японии Кен Сайто в своем выступлении в субботу.

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"Для нас TSMC является важным партнером в осуществлении цифровой трансформации, и ее завод в Кумамото играет важную роль в обеспечении стабильного снабжения передовыми логическими микросхемами, которые крайне важны для будущего японской промышленности", - отметил министр на церемонии открытия нового завода TSMC в Кумамото.

TSMC, крупнейший производитель микросхем на Тайване, планирует начать поставки логических микросхем для камер и автомобилей с завода в Кумамото на Кюсю к концу текущего года. Он также сотрудничает с известными японскими компаниями, такими как Sony Group Corp. и Toyota Motor. Правительство уже выделило 476 млрд иен на строительство завода.

Новая помощь будет направлена на строительство нового производственного здания рядом с существующим, которое станет первым в Японии. Проект, известный как TSMC Fab-23 Phase 2, будет специализироваться на производстве чипов по техпроцессу до 6 нанометров, а начало массового производства запланировано на 2027 год.

Япония уже потратила триллионы иен на привлечение компаний, таких как TSMC, Samsung Electronics Co. и Micron Technology Inc., для переноса некоторых их операций в страну и обеспечения поставок чипов, используемых в различных отраслях, от автомобилей до мобильных телефонов.

"Правительства по всему миру активно конкурируют, вкладывая огромные суммы денег, чтобы обеспечить внутренние поставки чипов. И Япония, инвестируя в эту инициативу, стремится к развитию промышленности и экономической безопасности. Мы постарались извлечь уроки из прошлых ошибок и уверены, что поразим мир скоростью, с которой воплотим эту идею", - заключил министр.