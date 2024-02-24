Эксперты заявляют, что антипиратские сообщения повышают вероятность использования незаконных сервисов мужчинами

Согласно новому исследованию, проведенному в Портсмутском университете, выяснилось, что угрожающие антипиратские сообщения на самом деле способны увеличить уровень цифрового пиратства среди мужчин. Результаты этого исследования, опубликованного в журнале деловой этики, показали, что после того, как мужчины сталкиваются с подобными запугивающими сообщениями, они чаще обращаются к пиратскому контенту на 18%. В то же время, женщины реагируют положительно, сокращая свои намерения заниматься пиратством.

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Проблема цифрового пиратства, которая заключается в доступе к авторским материалам через нелицензированные источники, является серьезной проблемой для творческих индустрий во всем мире. Исследование было направлено на изучение эффективности различных типов антипиратских сообщений в предотвращении пиратских намерений и поведения.

Исследователи из Портсмутского университета под руководством Кейт Уитман из Центра киберпреступности и экономической преступности изучили реакцию участников на три реальные антипиратские кампании: две из них использовали угрожающие заявления о юридических последствиях, в то время как третья кампания была ориентирована на информирование людей о вреде пиратства.

Одно из угрожающих сообщений от благотворительной организации CrimeStoppers было посвящено рискам вирусов, взлома и кражи личных данных. В другом сообщении были описаны юридические последствия пиратства в соответствии с французскими законами "трех ударов", которые подразумевают прекращение доступа в интернет после неоднократных предупреждений о нарушениях. В образовательном сообщении были подчеркнуты экономические и моральные последствия пиратства, а также продвигались правовые альтернативы.

Уитман объяснила, что, хотя мужчины в целом больше занимаются пиратством, чем женщины, исследователи были заинтересованы гендерным различием в реакции на антипиратские предупреждения. Оказалось, что в борьбе с этим явлением нельзя использовать универсальные подходы, так как мужчины и женщины реагируют по-разному.

Хотя образовательное сообщение не оказало значительного эффекта на пиратские намерения, результаты показали значительную разницу в реакциях между мужчинами и женщинами на угрожающие сообщения. Женщины сократили свои намерения заниматься этой деятельностью более чем на 50% в ответ на угрозы, в то время как мужчины увеличили намеренное пиратство на 18%.