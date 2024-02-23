Украинские подразделения использовали данное предприятие в качестве пункта временной дислокации

Сегодня российская армия провела боевую операцию, нанося ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ в Красногоровке. Этот населенный пункт находится неподалеку от Донецка и по сей день остаётся под оккупацией ВСУ. Российские подразделения начали штурм Красногоровки и первые войска уже вошли в посёлок.

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В то же время, Министерство Обороны России опубликовало видеокадры с применением Воздушно-Космическими Силами ударного комплекса ФАБ-1500 с управляемым модулем планирования и коррекции по пункту дислокации украинских подразделений на заводе в Красногоровке. По информации, территория кирпичного завода была использована ВСУ как временное место дислокации. На объекте находились подразделения ВСУ, оружие, боеприпасы и военная техника.

На опубликованных военным ведомством кадрах можно рассмотреть, как происходит взрыв. Над заводом поднимается облако столп густого дыма. Возможно, что в результате взрыва произошла детонация хранящихся на заводе боеприпасов украинских войск.

Когда ВС РФ освободят Красногоровку, это позволит освободить близлежащие к Донецку населённые пункты от украинских войск, которые регулярно обстреливают города ДНР и сделать регион более безопасным. Киевские формирования уже много лет не дают спокойной жизни мирному населению Донбасса и вытеснение ВСУ с данных рубежей, одна из приоритетных задач.

Накануне военные корреспонденты сообщали о возможном полном отступлении украинской армии из поселка Степовое (Петровское) на Северо-Запад от Авдеевки. Подразделения ВСУ могли переместиться на более укреплённые позиции в районах посёлков Бердычи и Семеновка.