Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В России вновь запустится производство автомобилей Hyundai и KIA
В списке моделей отмечаются Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio

реклама

  Как сообщается, "Агр", компания, которая имеет в своём распоряжении бывший завод Hyundai в России, провела официальную презентацию трех новых моделей автомобилей, которые в скором времени начнут выпускаться на данном предприятии. Названия этих моделей могут быть новыми, но сами транспортные средства уже прекрасно знакомы российским водителям. По имеющейся информации, это модели Hyundai Solaris, которая сменила своё название на Solaris HS, Hyundai Creta, под названием Solaris HC и Kia Rio, с логотипом Solaris KRS.

реклама

  Solaris HS (Hyundai Solaris) будет иметь 1,4-литровый двигатель и 1,6-литровый двигатель с мощностью в 123 лошадиных силы. Клиенты смогут выбрать коробку передач - либо 6-ступенчатую механическую, либо 6-ступенчатый "автомат". Выпускаться автомобиль будет в трёх комплектациях: Active Plus, Comfort, Elegance и Sportline.

  У Solaris HC (Hyundai Creta) также имеется возможность выбора между МКПП и "автоматом", а в качестве двигателей будет предлагаться 1,6-литровый двигатель мощностью 123 лошадиных сил или 2-литровый двигатель мощностью 150 лошадок. Варианты комплектаций также составят четыре: Classic, Family, Lifestyle и N-Line.

  Модель Kia Rio предложит два типа кузова: седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX. Две данные модели будут иметь 1,6-литровый двигатель мощностью 123 лошадиных сил и 6-ступенчатым "автоматом". Седан будет доступен в комплектациях Classic, Comfort и Prestige, в то время как у кросс-хэтчбека можно выбрать один из пяти вариантов: Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium.

  Информация о ценах и комплектации будет раскрыта позднее. Однако уже сейчас стало известно, что гарантия на эти автомобили составит 3 года или 100 000 километров пробега. Стоит отметить,что данная новость может благоприятно повлиять как на ассортимент доступных на рынке автомобилей, так и на их среднюю стоимость.

#россия #санкции #автомобили #транспорт #hyundai #kia
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России освоили производство сварочных аппаратов необходимых для строительства ледоколов
6
Япония инвестирует миллиарды долларов в проект Rapidus, чтобы вернуть лидерство в производстве чипов
+
Рубцовский машиностроительный завод отправил в войска новую партию БМП-1АМ Басурманин
4
В пятницу США впервые с 1972 года попытается посадить свой космический аппарат на Луну
2
Концерн "Калашников" наращивает производственные мощности для выпуска боеприпасов
+
Россия проявляет интерес к сотрудничеству с Турцией по проекту истребителя Kaan
5
«Ростех» показал ангар с четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М
12
Встроенной графики Ryzen 7 8700G оказалось достаточно для Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей
9
Android-приложение Google Assistant теперь по умолчанию является Gemini
1
Новый оптический диск вмещает 200 Тбайт данных
8
Процессоры Intel Core i9-13900K/14900K повреждаются из-за чрезмерного ограничения мощности
26
Россия задает новый вектор в космической отрасли: от военных спутников до инновационных ракет
2
Акции Nvidia подскочили вверх после заявления компании, что ИИ достиг «переломного момента»
+
Warframe теперь доступна для загрузки на iPhone и iPad
+
Турецкий истребитель пятого поколения «KAAN» совершил первый полет
6
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые уже получили HyperOS
1
В Испании нашли бронзовую кисть руки с древней надписью на языке предков басков
+
Модернизированные БМП-1 АМ «Басурманин» усиливают арсенал российской армии
+
Huawei Enjoy 70z получит аккумулятор 6000 мАч, 256 ГБ встроенной памяти и HarmonyOS 4
+
Сталкивающимся со сбоями в играх Unreal Engine владельцам ЦП Intel рекомендуют проверить разгон
5

Популярные статьи

Eurasian Times: Украина планирует применить против России новые истребители 5-го поколения KAAN
12
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
17
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
32
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
13
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
26
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
14
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
124
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
3
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
11
Reuters: Иран передал РФ сотни баллистических ракет с дальностью до 700 километров и передаст ещё
4

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
19:39
2070 с авито у меня сгорела через год. Хорошего дня!
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
Сергей Ермилин
19:37
У России нет иных друзей, кроме собственных армии и флота!
Индия отказалась от совместной модернизации Су-30МКИ с РФ и самостоятельно обновит истребитель
Rei Hitori
19:37
Воксельная графика?
Аудитория фэнтезийного выживастика с воксельной графикой и разрушаемостью Enshrouded превысила 2 млн игроков
Cowboy Huggies
19:35
ахахахах
Депутат Рады заявил, что ВСУ при необходимости могут выступить вместе с США против Ирана, КНДР или Китая
Даниил Лавкрафт
19:32
Так "беспроводные наушники" или "обеспечивают высококачественное звучание"? хД Ах да, в играх де ещё и задержки лютые будут - какой кодек ни поставь.
Компания Sony представила новые беспроводные наушники PlayStation Pulse Elite
Сергей Оперман
19:31
Я уже даже не знаю, какую ещё подляну должна сделать турция россии, чтобы наши наконец поняли, что с турками дела вести нельзя. Им поверить, себя наи..ть
Концерн "Калашников" наращивает производственные мощности для выпуска боеприпасов
Олег Ст
19:29
Куда вы можете выступить?? Вы в полном говне и даже еще не всплыли! ))
Депутат Рады заявил, что ВСУ при необходимости могут выступить вместе с США против Ирана, КНДР или Китая
Костяй
19:27
Какой идиот писал заголовок? Что такое "ГБт"? Гигантские бутерброды?
Моддеры успешно модифицировали видеокарту EVGA GeForce RTX 2080 "Turing" до 16 ГБт
Илья Масленников
19:26
"Эта корпорация не гнушается ничем - подкупы, обманы, хитрости, ложь, подставы, выкручивание рук пользователям и т.п." Ты Сони во время сделки Activision-Blizzard описываешь, а не Microsoft, окстись. ...
Почему фанаты консолей Xbox боятся потерять свои эксклюзивы
Vlad Ivanov
19:21
А ну да всё хорошо... посмотрим что дальше будет с подопытных... Имхо))
Илон Маск сообщил, что первый пациент Neuralink научился управлять мышью силой мысли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем