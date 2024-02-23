В списке моделей отмечаются Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio

Как сообщается, "Агр", компания, которая имеет в своём распоряжении бывший завод Hyundai в России, провела официальную презентацию трех новых моделей автомобилей, которые в скором времени начнут выпускаться на данном предприятии. Названия этих моделей могут быть новыми, но сами транспортные средства уже прекрасно знакомы российским водителям. По имеющейся информации, это модели Hyundai Solaris, которая сменила своё название на Solaris HS, Hyundai Creta, под названием Solaris HC и Kia Rio, с логотипом Solaris KRS.

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Solaris HS (Hyundai Solaris) будет иметь 1,4-литровый двигатель и 1,6-литровый двигатель с мощностью в 123 лошадиных силы. Клиенты смогут выбрать коробку передач - либо 6-ступенчатую механическую, либо 6-ступенчатый "автомат". Выпускаться автомобиль будет в трёх комплектациях: Active Plus, Comfort, Elegance и Sportline.

У Solaris HC (Hyundai Creta) также имеется возможность выбора между МКПП и "автоматом", а в качестве двигателей будет предлагаться 1,6-литровый двигатель мощностью 123 лошадиных сил или 2-литровый двигатель мощностью 150 лошадок. Варианты комплектаций также составят четыре: Classic, Family, Lifestyle и N-Line.

Модель Kia Rio предложит два типа кузова: седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX. Две данные модели будут иметь 1,6-литровый двигатель мощностью 123 лошадиных сил и 6-ступенчатым "автоматом". Седан будет доступен в комплектациях Classic, Comfort и Prestige, в то время как у кросс-хэтчбека можно выбрать один из пяти вариантов: Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium.

Информация о ценах и комплектации будет раскрыта позднее. Однако уже сейчас стало известно, что гарантия на эти автомобили составит 3 года или 100 000 километров пробега. Стоит отметить,что данная новость может благоприятно повлиять как на ассортимент доступных на рынке автомобилей, так и на их среднюю стоимость.