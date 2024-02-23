Как сообщается, в ближайшие пять лет Equinix Inc. уже построит все необходимые объекты

Американская компания Equinix Inc., котирующаяся на бирже NASDAQ, планирует инвестировать 390 миллионов долларов в строительство и расширение центров обработки данных в Африке в течение следующих пяти лет. Первоначально фокус компании будет на Южной Африке и западном побережье континента. Однако, оператор дата-центра из Калифорнии также рассматривает восточную Африку и готов потратить больше средств на строительство или приобретение оборудования в этом регионе, заявил управляющий директор по Южной Африке, Сандиле Дубе, в интервью.

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"Мы будем продолжать инвестировать в регион, где это имеет смысл на континенте, и мы проводим ряд исследований, чтобы выяснить эти возможности. Планируемая сумма инвестиций включает строительство новых центров обработки данных на существующих предприятиях, но исключает создание дополнительных рынков", - сказал Дубе.

Несколько технологических гигантов, таких как американская Amazon.com Inc., Microsoft Corp. и китайская Huawei Technologies Co., в последние годы также вкладывали средства в центры обработки данных в Африке, учитывая растущий спрос на подключение и хранилища данных. На данный момент всего лишь 1% мировых мощностей центров обработки данных приходится на континент, что предоставляет большие возможности для инвесторов, желающих воспользоваться потенциалом регионального роста, при этом принимая на себя определенные операционные риски, такие как проблемы с электроснабжением.

Африка считается родиной молодого и технически подкованного населения с быстро растущим доступом к интернету, что благоприятно сказывается на отрасли, несмотря на низкую исходную базу. Два года назад Equinix пришла на континент, приобретая MainOne Cable Co. за 320 миллионов долларов, а с 2023 году планирует начать строительство своего первого дата-центра в Йоханнесбурге, Южная Африка.

"Нам необходимо наличие ключевых центров на континенте, как у нас есть в Европе. Поэтому мы начали с Лагоса, Йоханнесбурга и, со временем, планируем добавить Найроби", - сказала Дубе.

Equinix обычно предпочитает приобретения при входе на новые рынки, однако, в некоторых случаях, таких как Южная Африка, компания решила построить собственные центры обработки данных, уточнил Дубе.