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Zelikman
Украинские формирования отступили в сторону населённого пункта Тоненькое
Российские артиллерия и авиация отрабатывают по позициям ВСУ на данном направлении

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  На участке в районе Авдеевки в результате решительного наступления российских войск, получилось вытеснить украинские формирования из северной части населенного пункта. Вооруженные Силы Украины начали отходить в сторону Тоненького. Отступающие подвергаются усиленному артиллерийскому огню, что приводит к существенным потерям среди личного состава украинской армии.

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  Военнослужащие группы армии "Центр" на Авдеевском направлении сумели закрепиться на более благоприятных позициях и достигли успеха в разгроме скоплений живой силы и бронетехники 53-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, а также 107-й и 116-й бригад территориальной обороны в окрестностях посёлков Орловка и Тоненькое, в Донецкой Народной Республике.

  Российские артиллеристы продвинулись на Запад от Авдеевки и активно отрабатывают по позициям украинских формирований. Также отмечается активная работа авиации. Украинская сторона, занимающая позиции на высотах в районе Очеретино и Уманского, подвергается массированным ударам фугасных авиационных бомб с Унифицированными наборами модулей планирования и коррекции.

  Скотт Риттер, бывший американский офицер, отмечает, что уход ВСУ из Авдеевки стоит рассматривать как предвестник скорого стратегического триумфа Российской армии. По мнению Риттера, сражение за Авдеевку является кульминацией стратегического подхода России, направленного на нарушение слаженности вооруженных сил Украины. Украинская армия понесла большие потери, и Киеву крайне сложно заменить павших бойцов.

#сво #техника #всу #армия #оружие #бои #артиллерия
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