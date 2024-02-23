По информации экспертов, Pixel Fold 2 может быть представлен в июне этого года

Известные информационные ресурсы Smartprix и Onleaks объединили усилия, чтобы представить вниманию публики рендеры и видеоматериалы следующего устройства от Google - складного смартфона, названного Pixel Fold 2. Материалы, представленные экспертами, впечатляют качеством и детализацией, не оставляя никаких сомнений относительно возможностей данного гаджета.

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В соответствии с информацией, предоставленной smartprix, складной телефон будет оборудован внутренним экраном размером 7,9 дюйма, который может расшириться до 8,1 дюйма, учитывая его углы. При полной развертке устройства его размеры составят примерно 155,2 мм x 150,2 мм x 5,27 мм.

Сообщается, что размер внешнего экрана-крышки составляет около 6,4 дюйма по диагонали или 6,6 дюйма, с учетом углов. При сложении пополам телефон уменьшается до размеров примерно 155,2 мм x 77,1 мм x 10,54 мм.





Интересной особенностью устройства, по крайней мере с визуальной точки зрения, является горизонтальное расположение основной камеры. Эта система, размещенная на обоих половинах складного устройства, представляет собой островок, на котором расположены множество датчиков, а также микрофон и вспышка.

Согласно утечкам, следующий складной телефон Google будет оснащен процессором Tensor G4 и будет работать с оперативной памятью LPDDR5 в объеме 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 до 256 ГБ. Ожидается, что устройство будет работать на операционной системе Android 14 "из коробки" и получит право на семилетние обновления программного обеспечения, аналогично моделям Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Также появились слухи о том, что Apple тоже работает над разработкой складной версии iPhone. Ранее в этом месяце поступила информация, что у Apple есть как минимум два прототипа складных устройств, но ни один из них не близок к выпуску. Запуск в 2026 году, судя по всему, является оптимальным сценарием, и даже это будет впечатляющим достижением, учитывая технические препятствия, которые, по сообщениям, компания Apple пытается преодолеть. По информации экспертов, Google может представить свой аппарат уже в июне 27.