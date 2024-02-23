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Zelikman
В ночь с 22 на 23 февраля российская армия поразила объекты ВПК Украины
Также сообщается об уничтожении пунктов дислокации ВСУ

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  Ночью c 22 на 23 февраля российская армия провела серию ракетно-дроновых атак по разным объектам, подконтрольным киевским властям. По результатам нескольких прилётов, произошедших в Одессе и ее области, разгорелся крупный пожар. Олег Кипер, сторонник администрации Зеленского, заявил, что "поражен объект инфраструктуры", однако, какой именно объект был поражен, не уточняется.

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  Согласно актуальной информации, под ударом оказалось топливное хранилище, используемое в интересах украинских формирований. Несколько прилётов было зафиксировано по  портовым инфраструктурным объектам в Черноморске и Измаиле, где производилась разгрузка боеприпасов для украинских войск.

  Серия ударов также произошла в Днепре и Днепропетровской области. Сообщается о взрывах на местах базирования украинских военнослужащих, а также на объекты военно-промышленного комплекса, занимающиеся производством и ремонтом военной техники. Зафиксированы прилеты в Каменском (переименованный Днепродзержинск).

  Вооруженные Силы России также нанесли поражения объектам противоборствующей стороны в пригородах Харькова, а также в оккупированном Покровском районе Донецкой Народной Республики.

#сво #техника #всу #армия #оружие #бпла #ракеты #впк
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