Также сообщается об уничтожении пунктов дислокации ВСУ

Ночью c 22 на 23 февраля российская армия провела серию ракетно-дроновых атак по разным объектам, подконтрольным киевским властям. По результатам нескольких прилётов, произошедших в Одессе и ее области, разгорелся крупный пожар. Олег Кипер, сторонник администрации Зеленского, заявил, что "поражен объект инфраструктуры", однако, какой именно объект был поражен, не уточняется.

реклама

Согласно актуальной информации, под ударом оказалось топливное хранилище, используемое в интересах украинских формирований. Несколько прилётов было зафиксировано по портовым инфраструктурным объектам в Черноморске и Измаиле, где производилась разгрузка боеприпасов для украинских войск.

Серия ударов также произошла в Днепре и Днепропетровской области. Сообщается о взрывах на местах базирования украинских военнослужащих, а также на объекты военно-промышленного комплекса, занимающиеся производством и ремонтом военной техники. Зафиксированы прилеты в Каменском (переименованный Днепродзержинск).

Вооруженные Силы России также нанесли поражения объектам противоборствующей стороны в пригородах Харькова, а также в оккупированном Покровском районе Донецкой Народной Республики.