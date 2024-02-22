По словам политика, техника еще не прошла все необходимые испытания и в настоящее время над ней еще ведутся работы

Известно, что новейший отечественный танк "Армата" еще не был протестирован во всех необходимых испытаниях, заявил заместитель председателя совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. По словам политического деятеля, имеется явная разница между официальной демонстрацией новейшей военной техники на парадах и других торжественных мероприятиях, и реальностью полноценной боевой операции. Танк "Армата" был назван Медведевым "не самым дешевым".

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"Парады – это парады. Боевые действия – это боевые действия. Это совершенно разные вещи. Танк "Армата" – это новый танк, он еще испытания в полной мере не прошел. Не самый дешевый танк", - отметил зампред совета безопасности.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий момент еще ведутся некие доработки танка, почему он и не участвует в Спецоперации. Именно поэтому основными танками на полях сражения являются Т-72Б3М, Т-80М и Т-90М, являющиеся техникой предыдущих поколений, которые уже проверены и долго находятся на вооружении российской армии.

Медведев также обратил внимание на так называемых "релокантов". Он заявил, что недопустимо желать поражения своей родине, даже если у вас есть претензии к текущей политической системе и вы покинули территорию России.

Заместитель председателя совета безопасности РФ призвал преследовать таких "релокантов", которые выступают за поражение российской армии и нелестно высказываются в сторону российских военнослужащих. Он подчеркнул, что нужно принимать строгие законы в отношении таких лиц и проводить конфискацию их имущества за подобную деятельность.