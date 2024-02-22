В скором времени данная техника окажется в зоне проведения Специальной Военной Операции

Пресс-служба госкорпорации «Ростех» заявила, что была осуществлена новая поставка модернизированных боевых машин пехоты БМП-1АМ "Басурманин" в Вооруженные Силы Российской Федерации. Рубцовский машиностроительный завод, состоящий в холдинге "Высокоточные комплексы", осуществил отгрузку данной техники.

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Отмечается, что все боевые машины "Басурманин", прошли обновление основных узлов и агрегатов. Большая часть данных БМП в скором времени появятся в зоне Специальной Военной Операции. Проведена полная проверка техники, включая выполнение стрельб из 30-миллиметровой пушки, как минимум по 70 боеприпасов в различных режимах и свыше 150 выстрелов из пулемета. Данные результаты были оглашены в сообщении.

Модификация БМП-1 до уровня БМП-1АМ была разработана на УВЗ и впервые представлена в 2018 году. Сборка серийных машин начались в феврале 2022 года, а весной того же года первые партии техники появились на своих позициях.

Напомним, в ходе усовершенствования БМП-1 до варианта БМП-1АМ "Басурманин", бронетехника получает унифицированное боевое отделение от БТР-82А с 30-мм автопушкой 2А72, 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Также БМП оснащается ПТРК 9К115 "Метис", двухплоскостной стабилизатор вооружения и системой управления огнем с комбинированным зенитным прицелом ТКН-4ГА-01 . Кроме того, на новую БМП устанавливаются двигатель УТД-20С1 и торсионные валы повышенной энергоемкости.