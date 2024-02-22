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Zelikman
В России стартовали продажи китайских премиальных кроссоверов Wey 05
Данный гибридный автомобиль доступен к покупке по цене в 6.5 миллионов рублей

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  Китайских премиальных кроссоверов становится всё больше на российских дорогах и вместе с этим продолжает расширяться сам ассортимент машин. Недавно началась официальная продажа кроссовера Wey 05 от компании Great Wall Motors. Стоимость автомобиля составляет 6,5 миллиона рублей, что позволяет ей попасть в список дорогих и премиальных моделей, хотя она все же стоит дешевле своих конкурентов из Европы или Японии, поставляемых через параллельный импорт.

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  Бренд Wey был основан в 2016 году, и до недавнего времени автомобили этой марки попадали в Россию только через параллельный импорт. Wey - это подразделение Great Wall Motors, специализирующееся на дорогостоящих гибридных моделях, прежде всего кроссоверах. Этот бренд отличается от внедорожников Tank и полностью электрических автомобилей Ora, которые появились на российском рынке в 2023 году.

  Вэя Чжан Чжунюн, в честь которого компания получила своё нынешнее название, нередко называют основателем Great Wall Motors, но на самом деле он несколько преобразил распадающуюся автомобильную компанию и превратил Great Wall в один из ведущих китайских автопроизводителей, специализирующихся на полноприводных автомобилях.

  Таким образом, включение имени ключевой персоны в концерне в название нового бренда говорит о статусе марки в рамках Great Wall. Это также отражается на цене. Сегодня Wey 05 является самым дорогим продуктом Great Wall Motors, доступным на российском рынке. Если сравнивать Wey 05 с автомобилем Lexus RX, то у них много общего. В первую очередь, это размеры, делающие обе модели одними из самых просторных пятиместных кроссоверов в мире. Во-вторых, обе модели имеют поперечное расположение бензинового двигателя и передний привод. Качество отделки салона также очень похоже на японские премиальные кроссоверы.

  Однако, есть ряд преимуществ у Wey 05 по сравнению с Lexus RX. Новый китайский кроссовер оснащен системой подзаряжаемого параллельного гибрида. Он имеет большую тяговую батарею емкостью 40 кВт·ч, что позволяет преодолеть до 150 километров на электрической тяге. Он также обладает возможностью быстрой зарядки до 11 кВт переменного тока. Таким образом, Wey 05 предлагает премиальный кроссовер с уникальными функциями по относительно доступной цене.

#россия #китай #технологии #автомобили #транспорт #машины #wey 05
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