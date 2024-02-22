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Zelikman
Шанхайские исследователи показали новые оптические диски, способные вмещать в себя более 100 ТБ
Учёные считают, что в будущем данная технология может быть доступна и обычным пользователям

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  Ученые из университета в Шанхае представили новую технологию оптического диска, который имеет невероятную емкость - более петабайта данных, что эквивалентно более чем 100 терабайтам. Вначале данная технология задумывалась для использования в корпоративной среде, однако, в будущем она может стать доступной и для обычных пользователей после преодоления нескольких технических сложностей.

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  Исследователям удалось значительно увеличить емкость оптического диска благодаря применению планарной трехмерной записи. В технологии используется специальная фоторезистивная пленка, которая легирована красителем, способствующим агрегации, и активируется фемтосекундными лазерами.

  Благодаря этому достижению, на диск толщиной, сравнимой с DVD или Blu-ray, можно упаковать сотни слоев с помощью микрометрового расстояния. Современные Blu-ray диски поддерживают до четырех слоев и обычно имеют емкость около 100 гигабайт данных. В свою очередь, новый формат оптического диска разработчиков способен записывать 100 слоев на обеих сторонах диска, общей емкостью 1,6 петабайта или около 200 терабайт.

  Для уменьшения эксабайтных центров обработки данных до более компактного размера можно объединять несколько петабайтных дисков вместе. Это позволит также снизить потребление тепла и энергии. Кроме того, использование оптических дисков большой емкости упростит миграцию данных и минимизирует необходимость в этом процессе. Еще одним преимуществом данного формата является его долговечность: исследователи уверены, что петабитные диски способны прослужить от 50 до 100 лет.

  Но стоит отметить, что на данный момент находятся в стадии исследования и другие методы массового хранения данных. В 2021 году исследователи из Саутгемптонского университета представили метод "5D" хранения данных на стеклянных дисках. С использованием энергоэффективного лазера, этот формат способен вместить до 500 терабайт информации на диске размером с DVD, но требуется повышение скорости чтения и записи.

#технологии #информация #хранилище #диски
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