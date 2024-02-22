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Zelikman
В ночь с 21 на 22 февраля российские дроны-камикадзе вновь поразили военную инфраструктуру Украины
Ночью сигналы воздушной тревоги звучали в центральных, южных и восточных областях Украины

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  В ночь с 21 на 22 февраля российские беспилотники-камикадзе по типу "Герань" вновь нанесли удары по объектам  украинских военных. Воздушная тревога объявлена в центральных, южных и восточных областях Украины. Полтавская и Одесская области были подвержены атакам, а также взрывы прогремели в Херсоне.

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  В среду вечером появилось пять групп российских дронов, двигающихся по разным маршрутам в небе Украины. Эта информация была сообщена Воздушными Силами ВСУ, которые рекомендовали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. По украинским данным, группа дронов направилась в Днепропетровскую область, затем через Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области. В целом, российские беспилотные аппараты двигались по запутанному маршруту, вынуждая украинскую противовоздушную оборону тратить свои боеприпасы.

  По информации украинских источников, взрывы прозвучали в Миргороде Полтавской области и Одесской области. Информацию подтверждают власти указанных регионов, но без подробностей. Однако, согласно местным источникам, под Миргородом дроны атаковали военный аэродром, где ранее базировались выжившие украинские Су-24. Что было поражено под Одессой, пока неизвестно, однако, судя по данным Воздушных Сил ВСУ, был зафиксирован прилет ракеты, а не дронов.

  Также сообщается о взрывах в Херсоне, однако, там использовались системы реактивного залпового огня или артиллерия, а не "Герани". Удары наносились по временным базам ВСУ и боевой технике. Генеральный штаб украинской армии пока не представил отчет о работе противовоздушной обороны ВСУ, информация о количестве "сбитых" дронов-камикадзе пока только подготавливается.

#сво #техника #армия #оружие #бпла #дроны-камикадзе #прилёты
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