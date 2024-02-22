Установка Avaz способна вызывать у цели сильную боль, тошноту и даже парализовать её

Компания Aselsan создала звуковое устройство с названием Avaz, которое успешно интегрировано в наземный дрон Aslan. Avaz обладает уникальной способностью направленного акустического воздействия и передачи голосовых сообщений на большие расстояния. Однако оно также может использоваться в качестве "звуковой пушки" для воздействия на противника или применяться во время социальных беспорядков.

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Сила акустического луча, создаваемого Avaz, может достигать уровня до 153 дБ. Этот уровень не является смертельным, однако, может вызывать сильную боль или дезориентацию путем разрыва барабанных перепонок. По факту этого достаточно для временного обездвиживания человека. Более слабые звуковые волны могут вызывать тошноту или дискомфорт.

Важно отметить, что биологическое воздействие Avaz на органы и центральную нервную систему включает изменение вибротактильной чувствительности, сокращение мышц, влияние на центральную нервную систему, изменение функций сердечно-сосудистой системы, вестибулярные эффекты и воздействие на грудную стенку и легочную ткань.

В настоящее время различные страны успешно используют "звуковые пушки" в составе своих армий и правоохранительных органов. Результаты проведенных на мышах исследований показали, что порог повреждения легких и печени составляет около 184 дБ.